DFB-Pokal: Würzburger Kickers unterliegen Hannover 96

In der 26. Minute schoss Hendrik Weydandt den Favoriten aus Hannover am Montagabend in der zuschauerlosen Arena am Dallenberg zum ersten Mal in Führung. Kapitän Dominik Kaiser (59.) und Abwehrspieler Timo Hübers (78.) legten in der zweiten Halbzeit nach. Arne Feick (89.) und Robert Herrmann (90.+5) mit einem verwandelten Foulelfmeter konnten für Würzburg nur verkürzen.

Würzburger Kickers zeigen sich zaghaft

Der frühere Meistercoach Felix Magath (67), sah sich einem klar besseren Team von 96 gegenüber, das mit großen Ambitionen in die neue Saison geht. Die Kickers waren defensiv überfordert. Offensiv blieben sie bis zu den zwei späten Toren harmlos.

Anders die Gäste aus Hannover, die sich einige Chancen erspielten, aber nur drei nutzten. Weydandt setzte sich nach einem langen Ball leicht gegen Kickers-Kapitän Daniel Hägele durch und überwand Würzburgs neuen Torwart Fabin Kiefer mit einem Flachschuss. Kaiser erhöhte nach einem feinen Spielzug über Genki Haraguchi und Marvin Ducksch. Kickers-Abwehrchef Hägele agierte erneut unbeholfen. Hübers' Treffer nach einem Eckball untermauerte den Klassenunterschied, auch wenn die Gastgeber das Ergebnis am Ende mit zwei Toren noch freundlicher gestalten konnten.

Würzburger Kickers - Hannover 96: 2:3 (0:1)

Würzburg: Giefer - Ronstadt (60. Flecker), Hägele, Kwadwo (85. Douglas), Feick - Kraulich - Sontheimer (85. Meisel), Kopacz (65. Staude) - Baumann (60. Pfeiffer), Robert Herrmann - Sane, Trainer: Schiele

Hannover: Esser - Muroya, Hübers, Franke, Hult - Frantz - Kaiser (84. Sulejmani), Ochs (71. Maina) - Haraguchi (76. Evina) - Ducksch (84. Twumasi), Weydandt (84. Muslija), Trainer: Kocak

Schiedsrichter: Patrick Alt (Heusweiler) Tore: 0:1 Weydandt (23.), 0:2 Kaiser (59.), 0:3 Hübers (78.), 1:3 Feick (89.), 2:3 Robert Herrmann (90.+5 Foulelfmeter)

Zuschauer: keine