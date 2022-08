> Sport > DFB-Pokal: Viktoria Köln - FC Bayern in der Radio-Livereportage

DFB-Pokal: Viktoria Köln - FC Bayern in der Radio-Livereportage

Der FC Bayern München spielt in der ersten DFB-Pokal-Runde beim Drittligisten Viktoria Köln. Wir übertragen die Partie am 31. August ab 20.45 Uhr in der Radio-Livereportage.