DFB-Pokal: Viertelfinale Regensburg gegen Bremen im April

Der Anstoß im Stadion des Zweitligisten in Regensburg erfolgt um 18.30 Uhr.

Der Halbfinal-Gegner der siegreichen Mannschaft steht bereits am Sonntag fest. Im Topf sind Borussia Dortmund, Holstein Kiel und RB Leipzig. Bärbel Wohlleben, die erste Frau, die ein "Tor des Monats" erzielt hat, zieht in der ARD die Lose im Beisein von U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz.

Spiel nach Coronainfektionen abgesagt

Die eigentlich am vergangenen Dienstag geplante Partie konnte nicht stattfinden, weil im Team der Regensburger acht positive Coronafälle, darunter vier mit der britischen Mutante, aufgetreten waren. Dadurch musste sich die komplette Mannschaft der Oberpfälzer für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben.

Zahl der Infizierten steigt auf Elf

Wie das Gesundheitsamt am Freitag mitteilte, kamen jetzt drei neue Fälle dazu. Die Anzahl der Infizierten bei denen die britische Variante nachgewiesen wurde, erhöhte sich auf bislang sechs. Bei den verbleibenden fünf Fällen steht der Variantennachweis noch aus.

Zwei Punktspiele verlegt

Auch die nächsten beiden Punktspiele am Sonntag beim VfL Osnabrück und am 13. März gegen die SpVgg Greuther Fürth waren offiziell abgesetzt worden. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) gab einem entsprechenden Antrag des Klubs am Mittwoch (03.03.21) statt. Neue Spieltermine stehen noch nicht fest.