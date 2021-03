Corona: Viertelfinale Jahn Regensburg gegen Bremen wackelt

Das DFB-Pokal-Spiel Jahn Regensburg gegen Werder Bremen fällt am Dienstag mit großer Sicherheit wegen Corona-Infektionen beim SSV Jahn Regensburg aus. Das teilte Jahn-Geschäftsführer Christian Keller soeben bei einer Pressekonferenz mit.

Trainer und Spieler erkrankt

Bereits zuvor war bekannt geworden, dass Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic an Covid19 erkrankt ist. Am Montag dann kamen laut Keller Meldungen, dass weitere Jahn-Spieler an Covid19 erkrankt sind.

Der Verein rechnet damit, dass das Gesundheitsamt Regensburg anordnet, die Profi-Mannschaft komplett in Quarantäne zu schicken.

Spiele gegen Osnabrück und Greuther Fürth

Deshalb kann der Jahn voraussichtlich auch die beiden nächsten Punktspiele der 2. Bundesliga am Sonntag (7. März) in Osnabrück und am Samstag (13. März) zu Hause gegen Greuther Fürth nicht bestreiten.

Vom Gesundheitsamt in Regensburg und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) gab es zunächst keine offizielle Mitteilung dazu.