Corona: Viertelfinale Regensburg gegen Bremen abgesagt

Das DFB-Pokal-Spiel Jahn Regensburg gegen Werder Bremen fällt am Dienstag wegen Corona-Infektionen beim SSV Jahn Regensburg aus. Das teilte der DFB am späten Montagnachmittag mit. Über eine Neuansetzung werde in Abstimmung mit beiden Vereinen "schnellstmöglich entschieden".

Zuvor hatte bereits Jahn-Geschäftsführer Christian Keller auf einer Pressekonferenz die Problematik dargelegt.

Trainer und Spieler erkrankt

Bereits am Freitag war bekannt geworden, dass Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic an Covid19 erkrankt ist. Am Montag dann kamen Meldungen, dass weitere Jahn-Spieler an Covid19 erkrankt sind.

Die gesamte Profi-Mannschaft und den SSV-Betreuerstab müssen nun wohl komplett in Quarantäne. Derzeit laufen noch die Ermittlungen zur Kontaktpersonennachverfolgung, teilte die Stadt Regensburg mit. Die Quarantäne gilt bereits für das jetzige Ermittlungsverfahren.

Spiele gegen Osnabrück und Greuther Fürth

Voraussichtlich kann der Jahn auch die beiden nächsten Punktspiele der 2. Bundesliga am Sonntag (7. März) in Osnabrück und am Samstag (13. März) zu Hause gegen Greuther Fürth ebenfalls nicht bestreiten.

Britische Virus-Mutante

Inzwischen ist bekannt, dass Trainer Mersad Selimbegovic an der britischen Virus-Mutante erkrankt ist. Geschäftsführer Christian Keller hält für möglich, dass auch die anderen positiven Tests auf diese Mutante zurückgehen. Ergebnisse liegen aber noch nicht vor. Der "Mittelbayerischen Zeitung" berichtete Selimbegovic, dass er bislang keine Symptome habe. Er kann sich demnach auch nicht erklären, wo er sich infiziert haben könnte.