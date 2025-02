DFB-Pokal-Viertelfinale: Augsburg letzter bayerischer Vertreter

Der FC Augsburg ist der letzte bayerische Vertreter im DFB-Pokal 2024/25. Mit einem Sieg in Stuttgart und dem Einzug als Bundesligist ins Halbfinale würde man ein neues Kapitel in der Klub-Historie aufschlagen. Während der VfB den Pokal schon dreimal ins Ländle holte und insgesamt sechsmal im Finale stand, erreichten die bayerischen Schwaben erst einmal als Zweitligist gegen den 1. FC Köln in der Saison 2009/10 die Runde der Top vier. "Wir haben die Chance, ins Halbfinale zu kommen, das ist etwas Besonderes", sagte Trainer Jess Thorup. Wie nicht anders zu erwarten, ist es das ausgegebene Ziel "weiterzukommen, dafür werden wir alles geben".

FCA seit vier Spielen unbesiegt

Die Augsburger gehen mit einer Serie von vier Ligaspielen ohne Niederlage in das Pokalspiel am Dienstagabend (20.45 Uhr/ARD), "das bedeutet viel Selbstvertrauen", erklärte der 54-jährige Fußballlehrer. Stuttgart hatte dagegen zu Hause zuletzt zwei Niederlagen kassiert. Dem 1:4 in der Champions League war ein 1:2 gegen Mönchengladbach gefolgt. Einen Vorteil sieht Thorup allerdings nicht: "Sie sind Vizemeister, haben eine tolle Mannschaft und spielen guten Fußball." Der Däne will deshalb sein Team so einstellen, dass sie "die eigenen Stärken auf den Platz bringen".

Zudem ist Augsburg gewarnt. Die Elf von Sebastian Hoeneß hatte im letzten Schwaben-Duell gezeigt, dass sie wissen, wie man den FCA schlagen kann. Zum Jahresauftakt feierten die Gäste einen 1:0-Erfolg in Augsburg. "Es wird eine anspruchsvolle Aufgabe. Der Sieg vor drei Wochen lässt uns nicht mit einem 1:0 in das Spiel gehen", stellte Hoeneß fest.

FCA-Trainer Jess Thorup ist am Sonntag, 9. Februar, ab 21.45 Uhr zu Gast in Blickpunkt Sport im BR Fernsehen.

Labrović statt Dahmen im Tor

Verzichten muss Thorup weiter verletzungsbedingt auf Rückkehrer Mergim Berisha. "Das ist brutal schade für alle. Er brennt, er wollte sich zeigen", sagte Thorup vor dem K.o.-Spiel, in dem nicht Finn Dahmen, sondern Nediljko Labrović zwischen den Pfosten steht. "Ich habe volles Vertrauen in Nedo", betonte der Coach, der Dahmen erst in diesem Jahr wieder zur Nummer eins gemacht hat.