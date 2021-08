DFB-Pokal: TSV 1860 München nach Elfmeterschießen weiter

4.158 Zuschauer sahen im Stadion an der Grünwalderstraße eine ausgeglichene erste Halbzeit. Beide Teams hatten hochkarätige Chancen. Die erste hatte Stefan Lex (7.). Nach einem Steilpass von Sascha Mölders hinter die leicht aufgerückte gegnerische Innenverteidigung wollte der gebürtige Erdinger den herauslaufenden Torhüter Marcel Schuhen per Lupfer überwinden. Der Darmstädter Keeper konnte den Schuss aber mit der linken Hand parieren. Auf der anderen Seite traf Luca Pfeiffer (22.) die Querlatte. Phillip Tietz staubte den Abpraller zwar aus gut zehn Metern ab in die linke Ecke. Er stand dabei aber deutlich im Abseits, weshalb der Treffer annulliert wurde. Weitere Einschussmöglichkeiten konnten die Gäste nicht nutzen und so brachten die Löwen, die vor der Pause wieder aktiver geworden waren, das torlose Remis in die Halbzeit.

TSV 1860 München dreht auf und geht in Führung

Auch in den zweiten 45 Minuten verzeichneten die Löwen den ersten Abschluss. Doch Schuhen konnte den Schuss von Merveille Biankadi (49.) unter sich begraben. Mölders verfehlte den Darmstädter Kasten (54.) nur ganz knapp. Nach rund einer Stunde hatten die Löwen insgesamt mehr Druck auf den Rasen bekommen als die Lilien. Lex versuchte es mit einem Freistoß aus 24 Metern (69.) direkt. Auch gegen Marcel Bär rettete der 98er-Kepper (73.) aus höchster Not. Und ausgerechnet der Linksverteidiger Phillipp Steinhart machte es dann noch besser, als seine Offensivkollegen. Das Eigengewächs der Löwen blieb beim ersten Versuch zwar hängen, nutzte aber die zweite Chance (75.) zum Führungstreffer.

Ausgleich kurz vor Schluss und Verlängerung

Nur fünf Minuten später schaffte Pfeifer (80.) den Ausgleichtreffer. Kurz bevor feststand, dass es in die Verlängerung gehen wird, sorgte Trainer Michael Köllner (89.) für frische Kräfte. Erik Tallig ersetzte den Kapitän Mölders und Richard Neudecker kam für Quirin Moll. Auf Seiten der Gäste ging der starke Torschütze Pfeiffer (98.) vom Feld. Bei den Löwen kam Kevin Goden (100.) für Bär. In der Zusatzspielzeit gelang keinem der beiden Mannschaften der Lucky Punch. So musste das Elfmeterschießen entscheiden.

Hiller hält den ersten Elfmeter, alle Löwen treffen

Löwenkeeper Marco Hiller hielt gegen Patric Pfeiffer. Steinhart verwandelte sicher. Fabian Holland und Erik Tallig trafen. Fabian Schnellhardt und Dennis Dressel ebenso. Braydon Manu traf für Darmstadt, Keanu Staude für den TSV. Phillip Tietz traf zum 4:4 und der Vizekapitän Stephan Salger machte mit seinem Treffer für die Löwen den Deckel drauf.

"Das ist Fußball. Kurz vor halb zwölf ist die Menge hier aus dem Häuschen." 1860-Trainer Michael Köllner über den Pokalsieg nach Verlängerung und Elfmeterschießen

Erster Zweitrundeneinzug der Löwen nach fünf Jahren

Der TSV 1860 München steht in der zweite Runde. Letztmals hatten die Löwen das vor fünf Jahren geschafft. Damals hatten sie im Auftaktspiel des DFB-Pokals die TSG Hoffenheim mit 2:0 ausgeschaltet.