DFB-Pokal: TSV 1860 - KSC |18.1., 18.30 Uhr| Radio-Livereportage

Der TSV 1860 München ist die letzte bayerische Hoffnung im DFB-Pokal. Der Fußball-Drittligist strebt am Dienstag ab 18.30 Uhr gegen den Karlsruher SC den Einzug ins Viertelfinale an. In den ersten zwei Pokalrunden konnten die Löwen bereits zwei Zweitligisten besiegen, erst Darmstadt 98 und dann Schalke 04.

Seine Mannschaft müssten erneut über sich "hinauswachsen und ein bockstarkes Spiel abliefern", sagte 1860-Trainer Michael Köllner. Allerdings wird den Löwen-Profis wegen der Corona-Maßnahmen im leeren Grünwalder Stadion diesmal die Unterstützung der Fans fehlen. Für 1860 München geht es im Achtelfinale neben dem sportlichen Ruhm auch um eine Prämie von mehr als einer Million Euro im Falle eines Einzugs in die Runde der letzten Acht.