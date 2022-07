DFB-Pokal: 1860 - Dortmund| 29.7., 20.45 Uhr|Radio-Livereportage

Der 4:3-Auswärtssieg zum Auftakt der 3. Liga bei Dynamo Dresden hat Lust gemacht auf mehr beim TSV 1860 München. Im DFB-Pokal wartet gleich mal ein absoluter Hochkaräter. Am Freitag ist Borussia Dortmund zu Gast im Stadion an der Grünwalder Stadion. BR24Sport überträgt die Partie ab 20.45 Uhr in voller Länge in der Radio-Livereportage.

Ihr Kommentatoren sind Edgar Endres und Marcel Seufert.