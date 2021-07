DFB-Pokal terminiert: FC Bayern und 1860 zum Auftakt gefordert

Die weiteren Pokal-Spieltermine

Die zweite Hauptrunde des Pokals ist für den 26. und 27. Oktober terminiert. 2022 geht es dann mit dem Achtelfinale (18./19. Januar) weiter. Das Viertelfinale findet am 1. und 2. März statt, die Halbfinals am 19. und 20. April. Das Finale im Berliner Olympiastadion ist am 21. Mai.