DFB-Pokal: Löwen loben Fans, aber hadern mit Bär-Verletzung

Der DFB-Pokalabend in München-Giesing endete mit einer klaren 0:3-Niederlage für den TSV 1860 München gegen Borussia Dortmund. Doch traurig waren die Münchner Löwen am Freitag trotzdem nicht lange. Trainer Michael Köllner fand direkt nach der Partie im ZDF gar, seine Mannschaft könne "mit erhobenem Haupt" aus dem Spiel gehen.

Es war ja nun einmal das Duell eines Drittligisten mit einem der besten Teams Europas. Und dafür haben sich die Löwen zumindest in der zweiten Hälfte ordentlich präsentiert. Denn Köllner war es nach dem 0:3 zur Halbzeit "wichtig, dass wir in der zweiten Halbzeit zu Null gespielt haben und nicht abgeschlachtet wurden".

Zwei verletzte Löwen-Stammkräfte Bär und Belkahia

Umso ärgerlicher, dass der Coach allerdings auch zwei schlechte Nachrichten an diesem Giesinger Festtag verdauen muss. "Zwei Basisspieler", wie Köllner es nannte, zwei absolute Stammkräfte fallen aus. Bereits am Mittag verletzte sich der Innenverteidiger Semi Belkahia beim Anschwitzen. Er humpelte vom Trainingsgelände des TSV 1860. Da hofft Köllner noch auf "Glück im Unglück".

Am Abend dann humpelte aber auch Marcel Bär, der Torschützenkönig der Vorsaison, der auch beim Auftakt in Dresden vergangene Woche schon wieder doppelt traf, vom Platz - er "ist mit dem Fuß unten weggeknickt", sagte Köllner. Sein linkes Sprunggelenk war später bandagiert, er verließ das Stadion auf Krücken. Ein MRT am Samstag soll die Schwere der Verletzung zeigen.