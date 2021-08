DFB-Pokal: SpVgg Bayreuth verpasst Sensation

Nach 15 Jahren Pokal-Abstinenz brannte Regionalligist SpVgg Bayreuth darauf, Bundesligist Arminia Bielefeld mit einer Pleite nach Hause zu schicken. Dass die Oberfranken für eine Überraschung gut sind, zeigten sie in der Vergangenheit schon häufiger: 1980 warfen sie den großen FC Bayern aus dem Pokal.

Im ausverkauften Hans-Walter-Wild-Stadion machte Bayreuth gleich zu Beginn Druck, doch auch Bielefeld suchte den Weg nach vorne und ging in der 11. Minute durch Jacob Laursen in Führung. Die Antwort der "Altstädter" ließ nicht lange auf sich warten: Ivan Knezevic erzielte nur drei Minuten später den Ausgleichstreffer.

In der Folge erspielten sich die Ostwestfalen langsam ein Übergewicht, das Fabian Klos in der 28. Minute ins 2:1 ummünzte.

Bayreuth macht es spannend

Nach der erneuten Führung war Bielefeld das bessere Team und erhöhte kurz nach der Pause auf 3:1. Die Entscheidung? Keineswegs - denn nicht einmal 90 Sekunden nach dem Treffer von Brian Lasme hielt Stefan Maderer den Traum von der zweiten Pokal-Runde der Bayreuther-Fans am Leben. Für den Treffer dürfen sich die Oberfranken bei Bielefelds Keeper Stefan Ortega bedanken, der einen schon sicher gehaltenen Ball aus den Händen gleiten ließ.

Angefeuert von den 5.000 Fans machten die Bayreuther noch einmal richtig Dampf. Bielefeld war nach dem selbstverschuldeten 2:3 etwas von der Rolle. Der Ausgleich lag in der Luft - in der 68. Minute war es soweit und wieder handelte es sich um ein Gastgeschenk: Joakim Nilsson bugsierte den Ball in den eigenen Kasten. Doch fünf Minuten später traf Nillson ins "richtige" Tor, in der 78. Minute erzielte Manuel Prietl das 3:5, kurz vor Schluss gelang Lasme das 3:6.

In einem wirklich mitreißenden Spiel verpasste Bayreuth die Pokalsensation - der Regionalligist wusste aber zu überzeugen.