DFB-Pokal: SpVgg Bayreuth darf mehr Fans ins Stadion lassen

Gastspiel in Ingolstadt zum Drittligastart

In der 3. Liga gibt die SpVgg Bayreuth ihr Debüt bereits eine Woche früher am 23. Juli in der Partie bei Zweitligaabsteiger FC Ingolstadt 04. Zum ersten Heimspiel am 2. Spieltag empfangen die Altstädter den SC Freiburg II.

