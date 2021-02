DFB-Pokal: Sensation in Essen, VAR-Stress beim BVB

Bayer Leverkusen ist der erste große Verlierer des DFB-Pokal-Achtelfinales. Der Vorjahresfinalist blamierte sich beim viertklassigen Favoritenschreck Rot-Weiss Essen durch eine sensationelle 1:2 (0:0, 0:0)-Pleite nach Verlängerung und schlittert immer tiefer in die Krise.

Leverkusen verspielt Führung

Dabei war Leverkusen nach vielen ungenutzten Chancen durch Leon Bailey (105.) sogar noch in Führung gegangen. Doch Oguzhan Kefkir (108.) und Simon Engelmann (117.) drehten die Partie in wenigen Minuten für die Gastgeber, die zuvor Bundesligist Arminia Bielefeld (1:0) und Zweitligist Fortuna Düsseldorf (3:2) ausgeschaltet hatten. "Ich bin sauer und enttäuscht", kommentierte Bayer-Trainer Peter Bosz das völlig unerwartete Aus für sein auch in der Bundesliga außer Tritt geratenes Team.

Stress in Dortmund

Vizemeister Borussia Dortmund gewann mit Mühe gegen Bundesliga-Absteiger SC Paderborn nach Verlängerung mit 3:2 (2:2, 2:0). Nach der vermeintlich sicheren Führung durch Emre Can (6.) und Jadon Sancho (16.) ließen sich die Borussen durch Julian Justvan (79.) und Prince Owusus Foulelfmeter (90.+7) noch in die Verlängerung zwingen, in der Erling Haaland (95.) das befreiende Siegtor gelang. Allerdings war dieses alles andere als unumstritten und abseitsverdächtig.

Dass Schiedsrichter Tobias Stieler die Szene nicht noch einmal selbst überprüfte, brachte Paderborns Trainer Steffen Baumgart auf die Palme: "Das ist eine Frechheit", sagte der Coach. "Langsam wird es lächerlich. Das ärgert mich, das hat keiner verdient. So machen wir uns zum Affen. Respekt bedeutet auch, sich den Scheiß anzugucken und eine Entscheidung zu treffen." Und er ergänzte als Seitenhieb auf Dortmund: "Es geht hier für uns um zwei Millionen. Ich bin keine Aktiengesellschaft, wir kämpfen um jede müde Mark."

Kiel wieder im Elfmeterschießen

Bayern-Bezwinger Holstein Kiel siegte im Zweitliga-Duell mit Darmstadt 98 wiederum im Elfmeterschießen durch ein 7:6 (1:1, 1:1, 0:0). Holsteins erste Führung durch Janni-Luca Serra (58.) hatte Serdar Dursun kurz nach Einwechslung vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit ausgeglichen und damit die Verlängerung für die Lilien erzwungen. Wie schon gegen den Rekordmeister behielt Kiel im Elfmeterschießen die Nerven.

Das Pokal-Achtelfinale:

Werder Bremen - Greuther Fürth 2:0 (1:0)

Rot-Weiss Essen - Bayer Leverkusen 2:1 n.V. (0:0, 0:0)

Borussia Dortmund - SC Paderborn 3:2 n.V. (2:0, 2:2)

Holstein Kiel - Darmstadt 98 7:6 n.E. (0:0, 1:1)

VfL Wolfsburg - Schalke 04 (alle Mittwoch, 18.30)

RB Leipzig - VfL Bochum (18.30)

Jahn Regensburg - 1. FC Köln (20.45)

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach (20.45)