DFB-Pokal: Regensburg hofft gegen Bremen auf Matchglück

Jahn Regensburg hat sich den ersten Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals hart erkämpft. Die Oberpfälzer kamen in den ersten drei Runden jeweils im Elfmeterschießen weiter. Das hatte zuvor nur der FC Carl Zeiss Jena 1997/98 geschafft.

Auch gegen den Bundesligisten aus Bremen will Trainer Mersad Selimbegovic einen Überraschungserfolg nicht ausschließen. "Wir haben die Chance, etwas Großes für den Verein und die Region zu schaffen", so der Zweitligacoach vor dem Nachholspiel am Mittwoch (18.30 Uhr) im eigenen Stadion.

Wir sind zuhause in unserem Wohnzimmer und haben einen Gast, aber der Gast muss auch wissen, dass er hier nicht alles machen kann. Jahn-Coach Mersad Selimbegovic

Selimbegovic hofft auf richtig guten Tag

Für eine Erfolg muss allerdings alles passen, denn "wir brauchen einen richtig guten Tag und Matchglück," weiß auch Selimbegovic. "Wenn es über 120 Minuten geht, muss die Kraft einfach reichen." Und, "wenn wir keinen guten Tag erwischen, kann es ganz schnell vorbei sein."

Auf den Fall, dass das Spiel wieder im Elfmeterschießen entschieden wird, habe man sich nicht extra vorbereitet: "Wir haben ja im laufenden Wettbewerb schon dreimal trainiert", merkte der Jahn-Coach launig an.

Im Halbfinale am 30. April wäre RB Leipzig die letzte Station vor dem Finale.