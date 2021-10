DFB-Pokal: Regensburg fiebert "Pokalfight" mit Rostock entgegen

Gerade erst hat der Jahn einen Sieg gegen Hannover eingefahren, blieb in der Liga zu Hause ungeschlagen und verteidigte den zweiten Tabellenplatz . "Kurz den Moment genießen und dann weitermachen", lautet die Ansage des Regensburger Coaches angesichts der nächsten Aufgabe. Sein Team empfängt am Mittwoch (27.10.2021, 20.45 Uhr, Liveticker auf BR24 Sport) in der zweiten Runde des DFB-Pokals Hansa Rostock. Selimbegovic betonte, das sei jetzt aber "etwas ganz anderes als die Liga, das ist irgendwie etwas Besonderes".

Mit Unterstützung der Fans "gemeinsam schaffen"

Dabei setzt der Regensburger Trainer auf den Heimvorteil. Er hofft, dass "unsere Fans das Stadion wieder voll machen und wir das gemeinsam schaffen", erklärte der 39-Jährige. Da komme nicht mal der späte Anpfiffzeitpunkt (20.45 Uhr) ungelegen: "Die Atmosphäre und der Pokal als Wettbewerb - da ist jeder wach", sagte der Coach.

Regensburg ohne Personalsorgen

Selimbegovic erwartet gegen den Aufsteiger, der aktuell Tabellen-13. ist, "ein Duell auf Augenhöhe". Personell sehe es "weiter gut aus, es sind fast alle da", sagte der Trainer.