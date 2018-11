DFB-Pokal: Nürnberg siegt in Rostock im Elfmeterschießen

Mathenia hält, Bülow verschießt, Leibold trifft zum Sieg

Das Elfmeterschießen musste entscheiden: Mirnes Pepic traf zum 1:0, Hanno Behrens ebenso. Mathenia parierte gegen Jonas Hildebrandt. Georg Margreitter brachte den Club in Führung. Kai Bülow schoss den Ball in den Stadionhimmel. Lukas Mühl traf souverän zum 3:1 im Elfmeterschießen. Del Angelo Williams schob die Entscheidung nochmals auf und verwandelte. Tim Leibold ging als letzter Nürnberger zum Punkt und machte den Einzug des 1. FC Nürnberg in das Achtelfinale des DFB-Pokals perfekt.

Wir sind natürlich glücklich, dass wir unser Ziel erreicht haben. Wir wussten, dass Rostock ein ganz, ganz schweres Pflaster ist. Wenn man sieht, was in diesem Stadion für eine Stimmung war. Dennoch glaube ich, dass wir eine gewisse Kühle behalten haben. Die beiden Ausgleichstore waren wir sehr cool in der Box. Beim Elfmeterschießen ist Glück einfach ein Thema und es guter Torwart, den wir heute hatten." Nürnbergs Trainer Michael Köllner nach dem Spiel