DFB-Pokal: Mannheim hilft Nürnberg ins Achtelfinale

Der neue Club-Coach Markus Weinzierl musste lange auf Zählbares warten. Nürnberg war in der Anfangsphase gegen den tieferklassigen SV Waldhof Mannheim zwar das aggressivere Team, doch vom Klassenunterschied war im Spielverlauf der ersten Hälfte wenig zu spüren. Gute Torchancen auf beiden Seiten im ersten Durchgang Mangelware, Fouls und Zweikämpfe dafür umso mehr.

Nullnummer in der ersten Hälfte

In der 39. Minute wurde es kurz turbulenter, denn die Franken forderten einen Strafstoß und Platzverweis. Was war passiert: Kwadwo Duah hatte seinen Sturmpartner Manuel Wintzheimer steil geschickt, der konnte sich im Laufduell gegen Gerrit Gohlke durchsetzen, legte sich den Ball allerdings etwas zu weit vor. Der Mannheimer klammerte den Angreifer kurz und der dann spät zu Boden ging. Glück für die Gastgeber: Der Schiedsrichter winkte aber ab und lies weiterlaufen. Da es keinen VAR gibt, konnte die Szene auch nicht überprüft werden. Kurz nach der Pause musste die Partie für zwei Minuten unterbrochen werden, weil aus dem Fan-Block der Gäste dichter Rauch über das Spielfeld zog. Mit 0:0 ging es in die Pause.

Eigentor schockt Mannheim

In der zweiten Hälfte dominierte der fränkische Zweitligist dann klar das Duell. Nur ein Treffer wollte nicht gelingen. Mats Möller Daehli versuchte es in der 58. Minute mit einem direkten Abschluss aus gut 16 Metern. Doch Morten Behrens hatte das Leder sicher. Nur drei Minuten später erlöste dann ausgerechnet Gohlke die Franken aus dem bis dahin torlosen Auftritt. Nach einem schwachen Abstoß von Waldhof-Tormann Behrens wurde Duah auf der rechten Seite steil geschickt. Von der Grundlinie legte er zurück, wo Gohlke das Leder aus drei Metern wuchtig ins eigene Tor pfefferte. Unmittelbar danach verpasste Laurent Jans aus kurzer Distanz den Ausgleich. Die Gäste blieben Defensiv sicher und verwalteten ihre Führung.

In der Schlussphase wollten die Gastgeber den Ausgleich noch erzwingen. Obwohl es fünf Minuten obendrauf gab, blieb es allerdings beim knappen 1:0-Erfolg für das Weinzierl-Team.

Am Sonntag wird der Achtelfinalgegner ausgelost.