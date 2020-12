DFB-Pokal: Letzter Fürther Kraftakt 2020 in Hoffenheim

Die in der Tabelle der 2. Bundesliga in die Aufstiegszone gestürmten Franken freuen sich auf das Spiel gegen die "absolute Topmannschaft" aus dem Kraichgau. Die DFB-Pokalpartie in Hoffenheim (Dienstag, 18.30 Uhr) sei ein "Highlight, das wir absolut genießen wollen", kündigte Trainer Stefan Leitl an und ergänzte: "Wir wollen alles mobilisieren und alles investieren." Seine Mannschaft müsse "absolut ans Maximum" gehen, um bei den Hoffenheimern vielleicht die Überraschung zu schaffen.

Kapitän Hrgota wieder dabei, Hoffenheim ohne Hübner

Fürth kann dafür wieder mit Kapitän Branimir Hrgota planen. Der Coach versicherte, dass der Stürmer definitiv im Kader stehen werde, obwohl er nach Adduktorenproblemen noch "nicht ganz bei 100 Prozent" stehe. Hoffenheim muss hingegen weiterhin auf seinen Mannschaftsführer verzichten. Ein Comeback von Kapitän Benjamin Hübner sei nicht in Sicht, sagte Trainer Sebastian Hoeneß. Der 31-jährige Innenverteidiger leidet an einer hartnäckigen Fußverletzung und kam in dieser Bundesliga-Spielzeit noch gar nicht zum Einsatz.

Leitl: "Kein Risiko" bei Mavraj

Bei den Kleeblättern gebe es mit dem Verteidiger Mergim Mavraj einen weiteren fraglichen Kandidaten, sagte Leitl. Man müsse "abwägen, ob es überhaupt Sinn macht, dieses Risiko einzugehen." Schließlich wolle man bei dem 34-Jährigen keine "größere Verletzung" riskieren. Was Mavraj genau hat, sagte Leitl allerdings nicht.