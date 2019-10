29.10.2019, 18:02 Uhr

DFB-Pokal: Kaiserslautern - Nürnberg in der Live-Reportage

Pokalduell zweier Traditionsklubs: Der 1. FC Kaiserslautern empfängt in der zweiten Runde des DFB-Pokal den 1. FC Nürnberg. BR24 Sport überträgt das Spiel vom Lauterer Betzenberg am Mittwoch live auf B5 plus und im Audio-Livestream.