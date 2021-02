DFB-Pokal: Jahn Regensburg will Vereinsgeschichte schreiben

Der SSV Jahn Regensburg hofft, am Mittwochabend (Anstoß 20.45 Uhr) mit einer couragierten Leistung gegen den 1. FC Köln zum ersten Mal ins DFB-Pokal-Viertelfinale einzuziehen. Mersad Selimbegovic appelliert an sein Team, sich nicht zu sehr nach dem Gegner zu richten: "Wir bleiben bei uns!" Dabei fordert der Jahn-Coach aktives Verteidigen und schnelles Umschaltspiel. Wenn man nur darauf achte, sich anzupassen, "dann verlierst du das, was du gut kannst", so der 38-Jährige.

"Die Vorfreude ist riesig. Nur eine Sache trübt das Ganze leider: Das Stadion ist leer. Das ist echt traurig. Wir versuchen das aber auch ohne unsere Fans durchzuziehen." Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic

Aller guten Dinge sind drei!

Zwei Mal kamen die Regensburger in dieser Pokalsaison im Elfmeterschießen weiter - erst in Kaiserslautern, dann in Wiesbaden. Nun geht es für die verlängerungserprobten Marathon-Männer gegen einen Bundesliga-Klub. Klar ist Köln favorisiert, aber Selimbegovic glaubt trotzdem an eine kleine Chance. Laut dem Trainer sind die Oberpfälzer die "Rolle des Underdogs" sowieso gewohnt - auch in der zweiten Bundesliga.

Mit Selbstvertrauen gegen Köln

Verstecken müssen sich die Jahn-Spieler aber nicht. Immerhin treten sie mit Rückenwind aus den letzten beiden Spielen in der 2. Bundesliga an, in denen sie vier Punkte verbuchten: 1:1 gegen Darmstadt, 1:0-Sieg gegen Nürnberg. "Enorm wichtig für die Moral" sei das gewesen, sagte Selimbegovic, der sich in der Offensive auch über einen wieder komplett fitten Sebastian Stolze freuen kann. Dennoch seien die vergangenen beiden Partien "enorm kräftezehrend" gewesen.

Köln will erstmals nach elf Jahren wieder ins Viertelfinale

Der 1. FC Köln wird ebenfalls mit Selbstvertrauen im Jahnstadion auflaufen. Die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol zeigte sich in der Bundesliga zuletzt deutlich verbessert, holte sieben Punkte aus den letzten vier Spielen. Außerdem marschierten die Rheinländer erstmals seit der Saison 2013/14 ohne Gegentreffer durch die ersten beiden Pokalrunden: Sowohl beim 6:0-Erfolg gegen die VSG Altglienicke als auch beim 1:0-Sieg gegen den VfL Osnabrück behielt Timo Horn eine weiße Weste.

Regensburg träumt vom ersten Viertelfinal-Einzug

Jahn Regensburg könnte am Mittwochabend Geschichte schreiben. Nie zuvor erreichte der Klub das Viertelfinale des DFB-Pokals. Bei der bislang letzten Achtelfinalteilnahme in der Saison 2003/04 schied man unglücklich gegen Duisburg aus.

Köln könnte mit einem Sieg in der Oberpfalz erstmals nach elf Jahren wieder das Viertelfinale des DFB-Pokals erreichen.