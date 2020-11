DFB-Pokal: Holstein Kiel - FC Bayern erst am 13. Januar

Die ursprünglich für den 22./23. Dezember geplante Zweitrunden-Begegnung findet nun am 13. Januar im Holstein-Stadion statt. Der FC Bayern hatte den Zweitligisten und den Deutschen Fußball-Bund (DFB) wegen der hohen Belastung seiner Spieler um eine Verlegung gebeten.

"Harmonische Abstimmung"

In einer "harmonischen Abstimmung", so die Münchner, habe man sich auf einen neuen Termin geeinigt. Die zweite Runde beginnt am 22. Dezember (18.30 Uhr) unter anderem mit dem Spiel der Bundesligisten FC Augsburg und RB Leipzig.

Schon die Erstrunden-Pokalpartie des FC Bayern gegen Düren wurde wegen der hohen Belastung des Triple-Siegers um einige Wochen verschoben.