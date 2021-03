DFB-Pokal-Halbfinale: Regensburg oder Bremen gegen Leipzig

Wer ist der vierte Teilnehmer im Pokal-Halbfinale - Jahn Regensburg oder Werder Bremen? Am Mittwoch, 7. April um 18.30 Uhr wird im Duell zwischen dem Zweit- und dem Erstligisten der letzte noch ausstehende Klub ermittelt. Die Viertelfinal-Partie war aufgrund mehrerer positiver Corona-Tests bei den Oberpfälzern kurzfristig ausgefallen. Der Sieger dieser Partie bekommt es mit dem Bundesliga-Zweiten RB Leipzig zu tun. Falls Regensburg gegen Bremen weiterkommen würde, hätte die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic Heimrecht.

Dortmund gegen Kiel

Der viermalige DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund muss sich auf dem Weg ins Endspiel in Berlin mit dem Bayern-Bezwinger Holstein Kiel auseinandersetzen. Der BVB, der sich im Viertelfinale gegen Borussia Mönchengladbach durchgesetzt hatte, kam in seinem bislang einzigen Cup-Spiel gegen Kiel am 7. Februar 2012 zu einem 4:0-Sieg. Womöglich ein gutes Omen, denn am Ende holte das Team von Jürgen Klopp damals auch den Pott. Letztmals hatte Dortmund 2017 im Finale gestanden und auch gewonnen. Für die Kieler, die in der zweiten Runde den FC Bayern München ausgeschaltet hatten, ist der Halbfinal-Einzug bereits der größte Erfolg in ihrer Vereinsgeschichte.

Als Losfee hatte Bärbel Wohlleben - die erste Frau, die ein "Tor des Monats" erzielte - an der Seite von U21-Trainer Stefan Kuntz fungiert.

Halbfinalpartien Anfang Mai

Die Halbfinalspiele finden am 1. und 2. Mai statt. Das Pokalfinale findet am 13. Mai im Berliner Olympiastadion statt.

Bayern-Frauen mit Blick auf Halbfinal-Einzug

Bei den Fußballfrauen werden die Viertelfinal-Spiele vom 19. bis 21. März ausgetragen. Hier haben die Spielerinnen vom FC Bayern München die Chance, in Hoffenheim den Schritt unter die letzten Vier zu machen.