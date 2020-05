DFB-Pokal geht im Juni weiter, Drittliga-Neustart Ende Mai

3. Liga startet frühestens am 26. Mai

Auch die Termine für den Re-Start in der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga wurden vom DFB beschlossen. Bereits in der vergangenen Woche hatte der DFB einen neuen Spielplan an die Klubs der 3. Liga verschickt. Frühestens am 26./27. Mai soll in Deutschlands dritthöchster Spielklasse wieder der Ball rollen. Die Frauenfußball-Bundesliga soll am 29. Mai wieder den Spielbetrieb aufnehmen.