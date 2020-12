DFB-Pokal: Fürth wirft Hoffenheim nach Elfmeterkrimi raus

Zehn Minuten wehrte sich die SpVgg gegen den Bundesligisten, notfalls durch ein Foulspiel. Anton Stach (10.) sah dafür die Gelbe Karte. Nachdem Keeper Sascha Burchert die Kugel völlig unbedrängt Ihlas Bebou vor die Füße legte, konnte der quer auf Andrej Kramaic legen, der (13.) zum 1:0 einschob. Dann aber nutzten die Kleeblätter einen Aussetzer die TSG-Abwehr. Die hatte unberechtigt mit einem Abseitspfiff gerechnet, wodurch Sebastian Ernst völlig unbedrängt (21.) zum Ausgleich einschieben konnte.

Fürther Blitzstart, TSG gleicht aus, verschossener Elfmeter

Nur 24 Sekunden nach Wiederanpfiff stand es auf einmal 2:1 für die Kleeblätter. Nach einem Konter stand Rechtsverteidiger Marco Meyerhöfer frei vor Oliver Baumann und beförderte die Kugel (46.) am Keeper vorbei ins Tor. Ein kollektiver Blackout der Fürther Hintermannschaft machte aber die Führung wieder zunichte. Kevin Akpoguma war einer von drei nicht angegriffenen Hoffenheimern vor dem Kasten der Franken. Seelenruhig konnte er die Kugel (49.) zum Ausgleichstreffer in den Kasten köpfen. Fürth zeigte sich danach zwar immer wieder einmal vorne, musste sich in der Schlussphase hauptsächlich gegen die anstürmende TSG wehren. Nachdem Paul Seguin in der Nachspielzeit mit einem verschossenen Elfmeter (90. +5) nicht der Lucky Punch gelang, ging es in die Verlängerung.

Kleeblätter überstehend die Verlängerung

Auch in den Extra-Minuten hatte Fürth seine Möglichkeiten. Nach einem Freistoß gab Seguin (94.) den Ball in die Mitte, wo Dickson Abiama aus zwei Metern Entfernung den Hoffenheimer Torhüter anschoss. Die Kleeblätter hielten Hoffenheim weitere 15 Minuten in Schach. Stefan Leitl brachte Timothy Tillman (106.), Sebastian Hoeneß sorgte mit Melayro Bogarde (112.) für frische Kräfte. Ein Schuss von Kramaric (117.) flog Zentimeter am Pfosten vorbei. Und so blieb es beim 2:2. Das Elfmeterschießen musste entscheiden.

Elfmeterkrimi auch mit Überlänge

Andrej Kramaric traf, Maximilian Bauer verlor die Nerven und zielte weit darüber. Sebastian Rudy verwandelte wie auch David Raum. Robert Skov legte vor, Seguin traf diesmal auch. Sargis Adamyan traf für Hoffenheim und Hans Nunoo Sarpei hielt die Kleeblätter im Spiel. Der Hoffenheimer Kevin Vogt zielte in die Stadionränge und Branimir Hrgota schaffte den Ausgleich. Sacha Burchert hielt gegen Melayro Bogarde, aber Sebastian Ernst konnte den Siegtreffer nicht verwandeln. Kevin Akpoguma legte vor auf 7:6, Paul Jaeckel machte das 7:7. Ryan Sessegnon traf genau so wie Dickson Abiama. Kasim Adams verschoss und Marco Meyerhöfer traf zum Sensationssieg.