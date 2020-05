DFB-Pokal festgelegt: Bayern spielt am 10. Juni gegen Frankfurt

Am 9. Juni legt zunächst "Favoritenschreck" 1. FC Saarbrücken vor: Der Regionalligist spielt gegen Bayer 04 Leverkusen und weicht dafür ins Völklinger Hermann-Neuberger-Stadion aus. Einen Tag darauf spielen der FC Bayern und Eintracht Frankfurt das zweite Halbfinale in der Münchner Arena. In der Liga hatte der FC Bayern zuletzt 5:2 gegen Frankfurt gewonnen.

Beide Partien beginnen um 20.45 Uhr und werden live im Ersten in der ARD-Sportschau übertragen. Wegen des Coronavirus finden die Halbfinals und auch das Finale in Berlin (4. Juli) ohne Zuschauer statt. Ursprünglich waren die Halbfinalspiele im April angesetzt, das Finale war am 23. Mai vorgesehen.

FC Bayern München ist Titelverteidiger

Titelverteidiger ist der FC Bayern München. Der 19-malige Pokalgewinner siegte im vergangenen Jahr 3:0 gegen RB Leipzig. Im laufenden Pokalwettbewebr präsentierten sich die Münchner allerdings nicht in jeder Partie souverän, nur im Viertelfinale gegen Schalke überzeugten die Bayern über 90 Minuten.