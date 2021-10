DFB-Pokal: FC Ingolstadt gelingt in Dortmund keine Überraschung

Tigges verpasst seine Chance

In der zweiten Halbzeit setzten die Mannschaften nahtlos an die Leistung der ersten Hälfte an. Ingolstadt stand tief und Dortmund lief an. Überraschend hatte dann Steffen Tigges (52.) die Riesenchance auf den Führungstreffer. Thomas Meunier köpfte das Leder in die Mitte, wo Tigges angerauscht kam, die Kugel mit seinem Flugkopfball aber überhaupt nicht platzieren konnte. FCI-Tormann Fabijan Buntić lenkte den Abschluss an die Latte. Im Ingolstädter Strafraum wurde es jetzt immer gefährlicher. Allerdings wurde auch der Zweitligist immer mutiger und zeigte sich vor dem Strafraum der Borussia.

Joker Hazard sticht doppelt

Trainer Marco Rose reagierte und brachte Marco Reus für Tigees und Thorgan Hazard (71.) für Meunier. Der Joker stach schon kurz nach dem Wechsel. Hazard erzielte den erlösenden Führungstreffer. Julian Brand hatte das Leder präzise in den Lauf des Belgiers gelegt, der musste aus fünf Metern nur noch zum 1:0 einschieben. Keine 10 Minuten später erhöhte Hazard zum verdienten 2:0-Endstand.