vor 19 Minuten

DFB-Pokal: FC Bayern trifft auf Holstein Kiel

Der FC Bayern München trifft im DFB-Pokal in der zweiten Runde auf Holstein Kiel. Das ergab die Auslosung in Köln. Der FC Augsburg empfängt Leipzig, Fürth muss nach Hoffenheim und Regensburg spielt in Wiesbaden.