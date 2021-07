DFB-Pokal: FC Bayern trifft auf den Bremer SV

Die Spieltermine - erste Runde Anfang August

Die erste Hauptrunde des DFB-Pokals wird vom 6. bis 8. August gespielt, die zweite Hauptrunde ist für den 26. und 27. Oktober terminiert. 2022 geht es dann mit dem Achtelfinale (18./19. Januar) weiter.

Das Viertelfinale findet am 1. und 2. März statt, die Halbfinals am 19. und 20. April. Das Finale im Berliner Olympiastadion ist am 21. Mai.

Titelverteidiger Dortmund in Wiesbaden

Titelverteidiger ist Borussia Dortmund, dass sich im Pokalfinale 2021 4:1 gegen RB Leipzig durchgesetzt hat. Die Dortmunder sind in der ersten Runde zu Gast beim SV Wehen-Wiesbaden.