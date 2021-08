DFB-Pokal: FC Bayern ohne Neuer und Lewandowski beim Bremer SV

Der Coach rechnet am Mittwochabend (20.15 Uhr/Radio-Livereportage auf BR24 Sport) im Weserstadion mit einem fordernden Gegner. "Aus ihrer Sicht ist es natürlich ein Jahrhundertspiel," sagt Nagelsmann über den Oberligisten. "Der Underdog wird an die Grenzen gehen, auch körperlich." Allerdings sei auch klar, dass "wir das Spiel gewinnen wollen und müssen."

Schließlich soll es keine böse Überraschung, wie im Januar gegen den Zweitligisten Holstein Kiel geben, als bereits in der zweiten Runde überraschend Endstation war. Deshalb fordert Nagelsmann auch beim Duell mit dem Fußball-Fünftligisten die volle Konzentration seiner Startruppe ein.

"Der Pokal ist immer besonders, wenn unterklassige Vereine gegen höherklassige spielen, dann natürlich noch einen Tick besonderer, wenn du gegen Bayern München spielst." Julian Nagelsmann

Trio bekommt Spielpause

Nicht dabei sein wird Bayern-Kapitän Manuel Neuer, der sich im Supercup gegen Borussia Dortmund (3:1) eine Kapselverletzung am rechten Fuß zugezogen hatte, allerdings am Sonntag gegen den 1. FC Köln (3:2) wieder in der Startelf stand. "Der Fuß hat ein bisschen reagiert, aber das war zu erwarten", erklärte Nagelsmann am Dienstag.

Eine Spielpause gibt es auch für den polnischen Torjäger: "Lewy, er wird einen Trainingsreiz hier vor Ort bekommen. Bei Leon ist es genauso. Bei der Fülle an Spielen wollen wir ein bisschen die Belastung steuern." Dabei hat Nagelsmann auch die anstehenden Belastungen durch die Länderspiele unter Bundestrainer Hansi Flick ab nächster Woche im Blick.

Die beiden Franzosen Lucas Hernandez und Kingsley Coman kehrten derweil wieder zurück ins Training, sind aber keine Option für das Pokalspiel. Coman könnte im Bundesliga-Heimspiel gegen Hertha BSC am Samstag (18.30 Uhr) wieder zurückkehren, Hernandez "eher nach der Länderspielpause", erklärte Nagelsmann.