DFB-Pokal: FC Bayern München erkämpft 5:2-Sieg in Augsburg

Bayern-Führung und kurzes Zittern nach einem Eigentor

In der zweiten Hälfte drückte der Rekordsieger weiter. Maximilian Bauer konnte einen Schuss von Gnabry (47.) gerade noch an die Latte lenken. Joshua Kimmich schlenzte die Kugel (53.) aus 21 Metern flach ins rechte Eck zur 2:1-Führung. Kurz nachdem es mit dem 3:1 durch (59.) Choupo-Moting fast nach einer Vorentscheidung aussah, brachte Dayot Upamecano (65.) den FC Augsburg durch ein Eigentor doch noch auf 2:3 heran. Musiala (74.) und Alphonso Davies (90.) machten durch ihre Treffer für die Münchner den Deckel drauf.

FCB feiert im Sondertrikot "50 Jahre Olympiastadion"

Am Ende konnte der mit einem bunten Sondertrikot aufgelaufene FC Bayern in Augsburg also einen insgesamt ungefährdeten Achtelfinaleinzug feiern. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Olympiastadions war das Münchner Ensemble mit einem vom Zeltdach der früheren Spielstätte inspirierten Outfit mit grünen und orangen Farbakzenten aufgetreten. Das Vereinslogo war nicht wie gewohnt auf der linken Brust platziert, sondern zentral in der Mitte. Im Nackenbereich war die Jahreszahl 1972 eingestickt. Von 1972 bis 2005 feierte der FC Bayern im Olympiastadion viele Erfolge, ehe er in die Allianz Arena umzog.