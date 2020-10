DFB-Pokal: FC Bayern mit "Notbesetzung" gegen Düren

Debüt von allen vier Neuzugängen

Dementsprechend wird Flick gegen den 1. FC Düren wohl eine Mannschaft aufbieten, in der gleich alle vier Last-Minute-Neuzugänge zum Einsatz kommen müssen, um den Nationalspielern bis Samstag eine Pause gönnen zu können. Marc Roca, Douglas Costa, Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr dürfen sich also auf ihr Pflichtspieldebüt beim Rekordmeister freuen. "Qualitativ sehr, sehr gut aufgestellt" sei der Kader nun, so Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Dienstag bei der offfiziellen Begrüßung der neuen Spieler.

Wenig Spielraum in der Aufstellung

Quantitativ stößt er aber zumindest am Donnerstag schon an seine Grenzen. Die erste Elf stellt sich so gesehen von selbst auf: Im Tor könnte Alexander Nübel zum Einsatz kommen, davor dann Sarr, Jérôme Boateng, Chris Richards und Alphonso Davies als Abwehrkette, Roca und Javi Martinez auf der Doppelsechs, davor die Angreifer Costa, Thomas Müller, Jamal Musiala und Choupo-Moting. Viel Spielraum hat Flick darüber hinaus nicht mehr. Nur bei der zweiten Mannschaft kann er sich noch nach Ersatz umsehen.

Für den 1. FC Düren sollte die "Notbesetzung" allerdings ausreichen. Ein Teil wird freilich auch am Samstag ran müssen. Immerhin dürften dann aber Spieler wie Robert Lewandowski, Joshua Kimmich, Niklas Süle, David Alaba oder Benjamin Pavard wieder halbwegs erholt sein.