DFB-Pokal: FC Bayern in Kiel auf "schmalem Grat"

Sorgenkind Defensive

Gefordert ist der Rekord-Pokalsieger defensiv wie offensiv: Es wartet die beste Verteidigung der 2. Bundesliga. Größere Baustellen hat Flick aber in der Defensive zu bearbeiten: Fünf Gegentore in den ersten beiden Spielen 2021, dazu in den letzten 14 Partien nur einmal am Ende die Null.

Das betrifft auch Welttorhüter Manuel Neuer, der schon seit Wochen auf den nächsten Rekord wartet. Noch ein Spiel ohne Gegentor benötigt der 34-Jährige, um die Bestmarke von Oliver Kahn (196) einzustellen.

Holstein Kiel glaubt an kleine Chance

Ein Bayern-Profi wird am Mittwoch indes ein kleines Déja-vu erleben: David Alaba. In der Saison 2009/10 war der 28 Jahre alte Österreicher dabei, als die zweite Mannschaft der Münchner in der 3. Liga zweimal auf die Störche traf. In Kiel gab es damals ein 2:2, dieses Resultat und eine mögliche Verlängerung wollen die Bayern natürlich verhindern.

Der Außenseiter aus Schleswig-Holstein hofft auf dem Weg zur Sensation darauf, dass "sich die Tür vielleicht ein Stück weit öffnet", sagte Kiels Trainer Ole Werner: "Dann wollen wir mit einer guten Leistung da sein." Der Sieger trifft im Achtelfinale in drei Wochen im eigenen Stadion auf Darmstadt 98, einen weiteren Zweitligisten.