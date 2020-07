DFB-Pokal: FC Bayern in erster Runde gegen Mittelrhein-Sieger

Titelverteidiger Bayern München kennt seinen ersten Gegner im DFB-Pokal noch nicht. Da wegen der Corona-Pandemie noch nicht alle Landespokalsieger feststehen, wurde mit insgesamt 23 Platzhaltern gelost. Einen davon zog der FC Bayern: Der Rekordsieger aus München bekommt es in der ersten Runde des DFB-Pokals 2020/2021 mit dem Sieger des Verbandes Mittelrhein zu tun. Dort streiten sich noch Regionalligist Alemannia Aachen sowie die Mittelrheinligisten 1. FC Düren, Viktoria Arnoldsweiler und FC Pesch um den Titel - und um das große Los, gegen den FC Bayern anzutreten.

Nürnberg trifft auf RB Leipzig

Fix hingegen ist der Gegner des 1. FC Nürnberg. Der Zweitligist, in der Relegation vor zwei Wochen nur knapp den Absturz in die 3. Liga vermieden hatte, trifft mit dem RB Leipzig auf einen Champions League-Teilnehmer und Pokal-Finalisten von 2019. Mit der Begegnung Würzburg gegen Hannover 96 wird es zu einem Zweitliga-Duell kommen. Ebenso steht bereits fest, dass der FC Ingolstadt Fortuna Düsseldorf empfängt. Sollte den Löwen der Einzug in den Pokal gelingen, würden sie auf Eintracht Frankfurt treffen.

Der FC Augsburg wird auf den Amateur-Pokalsieger aus Niedersachsen treffen und kennt damit seinen Gegner ebensowenig wie die Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth und Jahn Regensburg. Die Fürther reisen zu einem noch nicht bestimmten Vertreter aus Westfalen. Regensburg muss beim Südwest-Pokalsieger ran .

Nur neun Partien sicher

Insgesamt stehen nach der von DFB-Präsident Fritz Keller und DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich durchgeführten Auslosung am Sonntagabend von den 32 Partien lediglich neun konkret fest. Mehr als 90 Teams haben noch die Chance, sich für den Pokal zu qualifizieren, diese werden erst am 22. August im Rahmen des "Finaltags der Amateure" ermittelt. "Wir haben deshalb so früh gelost, damit die Amateurvereine sich auf die Hygienegeschichten vorbereiten können. Wir müssen die Stadien benennen, es gibt sehr viele Ungereimtheiten in diesem Jahr", sagte DFB-Präsident Fritz Keller nach der Auslosung.

Ausgespielt werden die Erstrundenpartien zwischen dem 11. und 14. September und damit eine Woche vor dem Bundesliga-Start. Der FC Bayern hatte vor drei Wochen das Pokal-Endspiel in Berlin 4:2 gegen Bayer Leverkusen gewonnen.