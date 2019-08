Trainer-Praktikant und Ex-Nationalspieler Christoph Metzelder hat für den VfL Bochum das große Los gezogen. Der Fußball-Zweitligist empfängt am 29./30. Oktober Doublegewinner Bayern München mit seinem neuen Topstar Philippe Coutinho. "Das ist natürlich das attraktivste Los, das man ziehen kann. Wir freuen uns auf eine volles Ruhrstadion. Pokal, Flutlicht, die Bayern - was will man mehr. Wir werden alles raushauen", sagte Bochums Sportchef Sebastian Schindzielorz.

Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg muss beim 1. FC Kaiserslautern auflaufen. Keine leichte Aufgabe für die Franken, denn der Drittligist hatte in Runde eins den Erstligisten FSV Mainz 05 aus dem Pokal geworfen.