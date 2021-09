DFB-Pokal: FC Bayern Frauen souverän weiter

Die Fußballerinnen von Meister Bayern München sind standesgemäß ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Die Münchnerinnen siegten in der zweiten Runde bei Zweitligist SV Elversberg ohne Probleme mit 6:0. Der Sieg der Münchnerinnen war nie gefährdet. Schon nach elf Minuten lagen die amtierenden Meisterinnen mit 2:0 vorne.

Beste Spielerin war die serbischen Stürmerin Jovana Damnjanovic. Sie erzielte gleich drei Treffer. Die anderen Tore schossen Maximiliane Rall, Carina Wenninger und die Österreicherin Saraz Zadrazil. Die Münchnerinnen gehen als Mit-Favoritinnen in den Wettbewerb, nachdem das Team von Trainer Jens Scheuer im vergangenen Jahr im Halbfinale am späteren Pokalsieger VfL Wolfsburg gescheitert war. Auf wen der FC Bayern im Achtelfinale trifft, wird am 3. Oktober ausgelost.