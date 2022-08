DFB-Pokal: FC Bayern fertigt Viktoria Köln ab

Fünf Tore und zwei Gewinner aus der zweiten Reihe: Angeführt von den jungen Neuzugängen Ryan Gravenberch und Mathys Tel ist Rekordsieger FC Bayern souverän und standesgemäß in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen.

Sieben Änderungen in der Startelf

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann veränderte seine Startelf für das Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim Drittligisten Viktoria Köln wie angekündigt auf mehreren Positionen. Im Vergleich zum Bundesliga-Spiel am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) nahm Nagelsmann sieben Wechsel vor. Die Neuzugänge Ryan Gravenberch, Mathys Tel und Noussair Mazraoui und auch Josip Stanisic standen erstmals von Beginn an auf dem Platz. Sven Ulreich hütete für Manuel Neuer das Tor. Auch Abwehrspieler Matthijs de Ligt sowie Serge Gnabry rückten ins Team.

Ben Voll - der Yann Sommer von Köln

Die Bayern kontrollierten von Anfang an das Spiel, doch Köln agierte mutig und zeigte sich selbstbewusst. Die Gastgeber waren es sogar, die das erste Mal trafen, allerdings wurde der Treffer zurecht wegen Abseits zurückgenommen.

Vor allem einer fiel auf Seiten des Drittligisten auf: Torwart Ben Voll. Der 21-Jährige wehrte mit sehenswerten Paraden die Angriffe der Münchner ab. Wie gegen Gladbach, als die Bayern ein ums andere Mal an Yann Sommer scheiterten, bissen sie sich am Keeper die Zähne aus.

Neuzugänge mit Treffern

Zum Ende der ersten Halbzeit wurde der FC Bayern zielstrebiger und Torwart Tell musste sich letztlich doch geschlagen geben. In der 35. Minute traf Ryan Gravenberch zum 1:0. Kurz vor der Pause erhöhte Tel auf 2:0 - ein sehenswerter Treffer des erst 17-Jährigen. In der 53. Minute gab es ein Premierentor: Sadio Mané erzielte seinen ersten DFB-Pokaltreffer. Nur vier Minuten nach seiner Einwechslung erhöhte Jamal Musiala (kam für Mané) auf 4:0.

Goretzka feiert Comeback und trifft

In der 68. Minute feierte Leon Goretzka nach wochenlanger Pause wegen einer Knieverletzung sein Comeback. Mitte Juli musste er sich einer Operation unterziehen. Der 27-jährige war erst am vergangen Freitag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der Nationalspier wirkte sehr spritzig und traf zum 5:0-Endstand (83.).

Auf wen der FC Bayern in der zweiten Runde trifft, wird die Auslosung am Sonntag, 4. September zeigen - zur Erinnerung: In den letzten beiden Spielzeiten war jeweils in der zweiten Runde Schluss für die Münchner.