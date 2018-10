FC Augsburg schlägt Mainz in der Verlängerung

Im Nachsitzen hat Caiuby die nie aufsteckenden Schwaben doch noch ins Achtelfinale des DFB-Pokals geschossen. Damit zogen die Fuggerstädter erstmals nach drei Jahren wieder in die Runde der letzten 16 Mannschaften ein.

FCA-Coach Baum veränderte seine Startelf gegenüber dem Sieg in Hannover auf vier Positionen: Raphael Framberger, Jan Moravek, Caiuby und Michael Gregoritsch ersetzten Jonathan Schmid, Marco Richter, Alfred Finnbogason in der Startelf und Kapitän Daniel Baier, der nicht im Kader stand. Der Mainzer Trainer Sandro Schwarz rotierte in seiner Mannschaft gegenüber dem 1:2 gegen Bayern sogar auf acht Positionen.

Rückstand nach 20 Minuten

Vor dem Duell der beiden Bundesligisten verkündete Baum, dass sein Team "extrem Bock hat, weiterzukommen". Das zeigte es auch in den Anfangsminuten. Trotzdem gingen die Gäste aus Mainz in der 20. Minute in Führung: FCA-Keeper Andreas Luthe parierte zwar den Schuss von Alexandru Maxim, traf allerdings seinen Teamkollegen Philipp Max, der nicht mehr ausweichen konnte und unfreiwillig auf Philipp Mwene auflegte, der aus zwei Metern einnetzte.