DFB-Pokal: FC Augsburg scheidet nach packendem Duell aus

Der FC Augsburg hatte zuletzt keine besonders erfolgreiche Phase. Im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum wollte das Team von Markus Weinzierl nach dem 4:1-Klatsche in Mainz ein neues Kapitel aufschlagen und "unbedingt weiterkommen." Zunächst sah es allerdings nicht nach einem packenden Pokal-Fight aus. Denn Bochum legte gegen offensivschwache Augsburger durch Milos Pantovic (12') vor.

Nach einer Flanke von Kostas Stafylidis war Pantović (4') zuvor schon frei zum Kopfball gekommen, der aber noch knapp am Tor von Rafal Gikiewicz vorbei zog. Immerhin konnte der FCA nur fünf Minuten später ein erstes Ausrufezeichen setzen. André Hahn schickte den Ball auf den Kasten von Michael Esser, der den Schuss souverän parierte. Der erste Treffer ließ aber nicht lange auf sich warten. Wieder schickte Stafylidis den Ball zu Pantović (12'), der am 2. Pfosten bereitstand und mit dem langen Bein zur 1:0-Führung vollendete. Die Augsburger waren offensiv gefordert, doch es fehlte an der zündenden Spielidee und einem mutigen Auftritt, um auf den Rückstand eine passende Antwort zu geben.

Endlich versprühen die Schwaben Pokalfeuer

Um mehr Schwung in Offensive zu bringen, wechselte Weinzierl zur zweiten Hälfte und schickte Alfred Finnbogason für Daniel Caligiuri auf den Rasen. Doch während Andi Zeqiri (50') seinen Volleyschuss weit über den Kasten setzte, zeigte sich Pantović erneut treffsicher. Das 2:0 rüttelte die Schwaben wach. Reece Oxford (55') schaffte postwendend per Kopf den Anschlusstreffer. Und Ruben Vargas traf nur drei Minuten später zum Ausgleich. Esser konnte das Leder nach einem Schuss von Zeqiri nicht festhalten und Vargas staubte aus kurzer Distanz zum 2:2 ab. Plötzlich war es ein spannendes Fußballspiel!