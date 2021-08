DFB-Pokal: FC Augsburg mit Mühe weiter

"Im DFB-Pokal ist schon einiges passiert in den letzten Jahrzehnten", sagte Augsburgs Trainer Markus Weinzierl zur legendären Stolpergefahr für die höherklassigen Vereine bei Amateurklubs vor dem Spiel. Auf dem Papier war die Ausgangslage klar: Oberligist Greifswald empfängt den Bundesligisten FC Augsburg. Aber Weinzierl warnte: "Wir sind in Greifswald gefordert, um weiterzukommen."

Und der FC Augsburg war gleich zu Beginn gefordert: Der Außenseiter trat in den ersten Minuten frech und mutig auf und ging bereits nach zwei Minuten nach einem Konter in Führung: Lukas Knechtel schob aus 14 Metern den Ball einfach mal so ins Augsburger Tor - ein Auftakt nach Maß für den Underdog.

Augsburg mit Problemen

Der FCA war zwar die spielbestimmende Mannschaft, auf dem schwer bespielbaren Rasen des Fünftligisten blieben aber so manche Angriffsbemühungen der Schwaben liegen, zudem scheiterten sie am Abwehrbollwerk der Greifswalder. Erst kurz vor dem Pausenpfiff gelang dem FCA durch Frederik Winther der Ausgleichstreffer.

Während es in der ersten Hälfte noch nach einer Sensation roch, wurde Augsburg zu Beginn der zweiten Halbzeit seiner Favoritenrolle gerecht. Die Dominanz der des FCA war drückend, Greifswald verließen mehr und mehr die Kräfte. In der 52. Minute erzielte Florian Niederlechner die längst verdiente Führung für den Bundesligisten. Ein knappe Viertelstunde später erhöhte Fredrik Jensen auf 3:1.

FCA verpasst Vorentscheidung

War das die Vorentscheidung? Nein, denn postwendend gelang den eigentlich ausgepumpten Hausherren durch Velimir Jovanović der Anschlusstreffer - da sah Augsburgs Keeper Rafal Gikiewicz nicht gut aus.

Greifswald wurde wieder stärker, Augsburg war nervös und machte viele Fehler. Doch Neuzugang Niklas Dorsch blieb ruhig und zeigte seine ganze Klasse: Der U21-Europameister chippte den Ball hinter die Abwehrkette der Hanseaten, André Hahn war zum rechten Zeitpunkt gestartet und erzielte den 4:2-Endstand für den FC Augsburg.