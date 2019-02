DFB-Pokal: FC Augsburg mit "lachenden Gesichtern" nach Kiel

Nach dem Stimmungsumschwung wollen Jens Lehmann und der FC Augsburg nicht gleich wieder einen Dämpfer hinnehmen müssen. Der Augsburger Aufbruch soll am Mittwoch (18.30 Uhr/B5 plus überträgt die Partie in einer Livekonferenz) mit einem Achtelfinal-Erfolg bei Holstein Kiel fortgesetzt werden. "Man sieht endlich wieder lachende Gesichter, das tut gut. Jetzt freuen wir uns auf das Pokalspiel", sagte FCA-Trainer Manuel Baum.

"Wir sind der Bundesligist, da ist es natürlich der Anspruch, sich gegen einen Zweitligisten durchzusetzen." Manuel Baum, Trainer FC Augsburg

Die Sorge, dass ein überraschender K.o. im DFB-Pokal gleich wieder für Turbulenzen nach schwierigen Tagen sorgen könnte, hat Baum nicht. "Darüber mache ich mir keine Gedanken, was kommen könnte. Wenn man sich mit Wenn-dann-Geschichten auseinandersetzt, kommt man vielleicht auf negative Gedanken, die man nicht brauchen kann", sagte der 39-Jährige. Der Aha-Effekt vom 3:0 gegen Mainz um den neuen Co-Trainer Lehmann soll auch im Pokal helfen.

Weiterkommen im Pokal "wäre wichtig"

Auch die Mannschaft strahlt Zuversicht aus. "Wir haben uns vorgenommen, dahin zu fahren, das Spiel so gut wie möglich zu bestreiten und zu gewinnen", sagte Mittelfeldakteur Michael Gregoritsch. Ein Weiterkommen im Pokal wäre "sehr wichtig". Das glückte den Schwaben bei acht Achtefinal-Teilnahmen aber nur einmal: In der Saison 2009/10 gab es ein 5:0 gegen den MSV Duisburg, zwei Runden später war Bremen im Halbfinale dann die Endstation.

"Wenn du 'ne Runde weiterkommst und dieses Ziel Berlin vor Augen hast, kannst du vieles gut machen, was wir in den letzten Wochen schuldig geblieben sind." Daniel Baier, Kapitän FC Augsburg

Im Falle eines Pokalerfolgs im Holstein-Stadion hoffen die Augsburger aber nicht auf dieselbe Erfahrung wie nach der vergangenen Runde. Nachdem sie Mainz im Pokal mit 3:2 besiegt hatten, folgten zehn Spiele ohne Sieg - bis zum vergangenen Sonntag gegen Mainz.

Personelle Veränderungen angekündigt

Baum kündigte Veränderungen in der Startaufstellung an, das Spiel gegen Mainz habe "extrem viele Körner gekostet". Torhüter Andreas Luthe fällt wegen Kniebeschwerden aus, Fabian Giefer laboriert an einer leichten Prellung an der Ferse. Jeffrey Gouweleeuw, Raphael Framberger und Julian Schieber fehlen weiterhin verletzungsbedingt.