DFB-Pokal: "ekelige" Gegner und "Herkulesaufgaben"

Ingolstadt gegen Aue - Duell der Remis-Könige

Auch der FC Ingolstadt erwischte in der 2. Fußball-Bundesliga einen Fehlstart in die Saison mit zwei Niederlagen in den ersten beiden Spielen. Als letzter bayerischer Klub an diesem Pokal-Wochenende müssen die "Schanzer" am Montagabend ran. Gegner ist Ligarivale FC Erzgebirge Aue.

Die Bilanz gegen die Sachsen ist fast ausgeglichen. In bisher 17 Duellen gab es vier Siege, fünf Niederlagen und acht Remis. Und beim FCI ist man vorbereitet, dass es auch im Pokal nach 90 Minuten noch keinen Sieger geben könnte.

"Es ist schon etwas Besonderes, weil man weiß, dass es nicht mit einem Remis enden und auch mal 120 Minuten plus X dauern kann. Das Gefühl ist einfach ein anderes", sagt Stürmer Dennis Eckert Ayensa: "An unserem Plan ändert das aber überhaupt nichts. Wir brauchen eine breite Brust, wollen voll draufgehen, den Gegner bespielen und in die nächste Runde kommen, ohne Wenn und Aber."