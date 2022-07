DFB-Pokal: Dortmund beendet Flutlicht-Party der Münchner Löwen

Alleine dieser Fanmarsch war schon äußerst imposant. Mehrere Tausend Anhänger des Fußball-Drittligisten TSV 1860 München machten sich auf dem Weg auf Giesings Höhen vor dem DFB-Pokalduell mit Borussia Dortmund am Freitagabend. Sie schrien und feierten und freuten sich auf den Pokalabend unter dem Flutlicht des Grünwalder Stadions.

Vereinzelt war in all der Vorfreude sogar zu hören: "Wir holen uns den Pokal!" Doch auf die Spieler hatte sich der Schlachtruf, oder besser: die Hoffnung, dann doch nicht so ganz übertragen. 0:3 (0:3) unterlagen sie in dem allerdings auch ungleichen Pokalduell. Der Zweite der Bundesliga-Vorsaison war einfach zu stark für die Münchner Löwen. Und so endete der Festtag in Giesing mit einer Enttäuschung.

Sascha Mölders als TSV-1860-Fan im Stadion

Der TSV 1860 musste schon früh im Spiel Rückschläge hinnehmen: Donyell Malen setzte sich gegen drei Sechzger durch und schloss ins kurze Eck ab - mit der Hilfe beider Innenpfosten bezwang er Löwen-Torwart Marco Hiller zum 1:0 (8. Minute). Für Dortmund verteidigte übrigens auch der Ex-Bayer Niklas Süle gegen das Team von Trainer Michael Köllner.

Kurz darauf humpelte dann auch noch der Münchner Torjäger vom Dienst vom Feld: Marcel Bär, Torschützenkönig in der vergangenen Drittliga-Saison, musste raus - unter den Augen seines Vorgängers als Schützenkönig: Sascha Mölders, der mittlerweile beim TSV Landsberg spielt und gemeinsam mit seiner Frau Ivonne von der Tribüne aus zuschaute. Bär hatte bereits in der Vorbereitung nach einer Corona-Infektion Probleme, für ihn kam Albion Vrenezi.