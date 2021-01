DFB-Pokal: Die Lose der bayerischen Achtelfinalisten

Die SpVgg Greuther Fürth hatte die TSG Hoffenheim in der zweiten Runde mit 7:6 geschlagen. Jahn Regensburg den SV Wehen Wiesbaden aus dem Wettbewerb gekickt. Das Duell des FC Bayern gegen Holstein Kiel wurde auf den 13. 1. verlegt. Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt treffen am 12.1. aufeinander. In den Lostrommeln lagen entsprechende Platzhalter.