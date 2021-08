vor 37 Minuten

DFB-Pokal: Der Traum von Berlin und von der Sensation lebt

Der steinige Weg nach Berlin beginnt: Gleich fünf bayerische Mannschaften treten am Freitag und Samstag in der ersten Runde des DFB-Pokals an, darunter die Bundesligisten Augsburg und Fürth sowie Regionalligist Bayreuth. Wer kommt weiter?