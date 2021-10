DFB-Pokal: Bayernfrauen kämpfen sich ins Viertelfinale

Die Münchnerinnen machten von Beginn an Druck und drängten auf das erste Tor, doch zunächst wollte ein Treffer nicht gelingen. Lina Magull (5') hatte kurz nach Anpfiff die Führung auf dem Fuß, scheiterte aber an der Latte. Maximilliane Rall an Torhüterin Merle Frohms. In der 28. Minute "schüllerte" es dann endlich wieder. Guilia Gwinn hatte eine Flanke getreten, die Lea Schüller direkt nahm und zur 1:0-Führung ins Tor schickte.

In der 38. Minute erhöhte dann Gwinn auf 2:0. Frohms hatte den Versuch von Linda Dallmann noch pariert, Gwinns Schuss war dann allerdings unhaltbar für die Eintracht-Torfrau. Die FCB-Frauen zeigten sich auch weiter torhungrig, doch auch die Frankfurterinnen steckten nicht auf. Nachdem sie 41 Minuten lang keine Chance auf einen Treffer herausspielen konnten, saß der erste Schuss auf das Tor von Laura Benkarth perfekt. Sjoeke Nüsken (42') versenkte das Leder im Bayern-Tor. Die Münchnerinnen nur noch mit 2:1 in Führung.