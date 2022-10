DFB-Pokal: Bayern trifft auf Mainz - Nürnberg gegen Düsseldorf

Im Achtelfinale sind elf Klubs aus der Bundesliga und fünf aus der 2. Bundesliga dabei. Mit dem FC Bayern München und dem 1. FC Nürnberg haben es nur zwei Mannschaften aus dem Freistaat geschafft. Beide Teams treffen auf einen Gegner aus ihrer Liga. Der Club bekommt ein Heimspiel, der Rekordmeister muss auswärts ran.

Bayern-Generalprobe schon am nächsten Spieltag

Im DFB-Pokal konnte der FC Bayern Mainz bislang zwei Mal ausschalten. In den letzten drei Liga-Duellen hatte der Rekordmeister bisher in zwei Spielen das Nachsehen. Allerdings können die Münchner diese Statistik noch gerade ziehen: Ihren Pokalgegner empfangen sie bereits am nächsten Spieltag (29.10., 15.30 Uhr) in der heimischen Arena.

Nürnberg freut sich über das Heimspiel-Los

Der 1. FC Nürnberg trifft mit Düsseldorf auf die Mannschaft, die in der zweiten Runde Jahn Regensburg ausgeschaltet hatte. Für den Club-Trainer Markus Weinzierl ist am Wichtigsten, dass sein Verein "das Heimspiel bekommen, das wir uns gewünscht hatten". Zugleich freut er sich "auf das Highlight nach der Winterpause", bei dem er "ins Viertelfinale einziehen will".

Ziehungsleiter Bierhoff überwacht die Auslosung

Der Titelverteidiger RB Leipzig empfängt die TSG Hoffenheim. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund mit Oliver Bierhoff, dem Geschäftsführer Nationalmannschaft und Akademie im DFB, als Ziehungsleiter.

Austragung nach der WM in Katar

Die acht Spiele im Achtelfinale werden nach der WM an vier verschiedenen Tagen in zwei verschiedenen Wochen ausgetragen. Sie finden am 31. Januar/1. Februar sowie am 7./8. Februar 2023 statt.

Das Viertelfinale wird am 4./5. April gespielt, das Halbfinale ist für den 2./3. Mai angesetzt, das Finale findet am 3. Juni im Olympiastadion Berlin statt.

Die Achtelfinal-Begegnungen lauten: