DFB-Pokal: Bayern-Spiel gegen Düren erst im Oktober

Der Triple-Sieger hätte eigentlich bereits am 11. September gegen den Fünftligisten antreten müssen. Nun dürfen Manuel Neuer und Co. ein paar Tage länger durchschnaufen. Der neue Termin für das Pokalspiel ist der 15. Oktober (20.45 Uhr), das hat der Deutsche Fußball-Bund bekannt gegeben. Zudem hat der 1. FC Düren beantragt, das Heimrecht zu tauschen und das Duell mit dem deutschen Rekordmeister in der Allianz Arena austragen zu dürfen.

Mammutprogramm: Drei Spiele innerhalb von fünf Tagen

Die Münchner haben auf Grund der Verschiebung im Oktober ein besonders intensives Programm vor sich. Nur zwei Tage vor dem Pokalspiel (15.10.) bestreitet die deutsche Nationalmannschaft in Köln ein Nations-League-Spiel (13.10.) gegen die Schweiz. Nahezu nahtlos weiter geht es dann am 17. Oktober, wenn die Bayern in der Bundesliga beim Aufsteiger Arminia Bielefeld gastieren.

DFB stimmt Antrag des FC Bayern zu

Laut DFB hat aber der FC Bayern selbst die Verschiebung des Spiels beantragt. "Mit Blick auf die individuelle Belastungsteuerung der Spieler, auch der vielen deutschen Nationalspieler beim FC Bayern, ist es auch im Sinne des gesamten deutschen Fußballs", dem zuzustimmen, erklärte DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.