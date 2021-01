DFB-Pokal: Bayern nach Elfer-Krimi in Kiel sensationell raus

Flick rotiert, Lewandowski zunächst auf der Bank

FCB-Trainer Hansi Flick rotierte und schonte insbesondere Top-Torjäger Robert Lewandowski: Für den Polen stürmte Thomas Müller im Zentrum, dazu rückten Hernandez, Sarr, Tolisso, Musiala und Gnabry für Pavard, Alaba, Douglas Costa und Goretzka in die Startelf.

Die Münchner waren anfangs spielbestimmend, hatten aber Glück beim Führungstreffer, weil Gnabry bei Müllers Kopfball eigentlich im Abseits stand, was der Linienrichter aber nicht sah. So stoppte Gnabry den Ball und schob locker ein. Ein Videoassistent, der die Entscheidung hätte überprüfen können, kommt in der zweiten Pokalrunde noch nicht zum Einsatz.

Bayern kassiert Last-Minute-Ausgleich

Holstein mischte anschließend selbstbewusst mit und vertraute auf spielerische Lösungen. Ein weiter Ball aus der Kieler Hälfte reichte um die Bayern-Abwehr vor dem Ausgleich auszuhebeln. Bartels lief frei auf Neuer zu und traf zum 1:1. Kurz später zappelte der Ball sogar nochmal im Bayern-Tor. Allerdings hatte Lee bein seinem Treffer im Abseits gestanden, was diesmal geahndet wurde. Das Unentschieden ging zur Halbzeit in Ordnung.

Nach der Pause erwischten die Bayern einen idealen Start und gingen dank eines Freistoß-Traumtors von Sané wieder in Führung. Von da an kontrollierten sie die Partie besser. Unter einsetzendem Schneefall hätte Musiala, der nur den Außenpfosten traf (66.), erhöhen können. Doch in der allerletzten Sekunde der Nachspielzeit traf Wahl mit der Schulter etwas glücklich erneut zum Ausgleich. Im Elfmeter-Drama gingen die Kieler nach mehr als 120 Minuten Kampf als Sieger vom Platz.

Nach der Niederlage in Mönchengladbach (2:3) müssen die Bayern nun den nächsten Rückschlag hinnehmen, zeigten sich erneut in der Abwehr unsicher - und haben mit dem Pokalaus sogar den ersten Titel der Saison aus der Hand gegeben.