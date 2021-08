DFB-Pokal: Babelsberg schießt Fürth im Elfmeterschießen raus

Die Kleeblätter zeigten dem Regionalligisten nur eine halbe Stunde lang, wer hier der Bundesligist ist. Danach ließen sie sich vom Underdog gehörig ärgern. Die 1:0-Führung ließ sich Fürth aus der Hand nehmen. Nur dank Julian Greens Ausgleichstreffer rettete sich die SpVgg Greuther Fürth in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen. Das entschied der Regionalligist dann aber zu seinen Gunsten.

"Wir hatten die Chancen, das Spiel für uns zu entscheiden. Wir haben sie nicht genutzt. Elfmeterschießen ist immer auch Glückssache". Fürth-Trainer Stefan Leitl.

Fürther Offensivauftakt abgewehrt

Schon nach vier Minuten musste Babelsbergs Keeper Marco Flügel einen Kopfball und den Nachschuss abwehren. Direkt danach schob Julian Green die Kugel aus fünf Metern auf den Kasten. Dabei konnte ein Babelsberger vermutlich erst hinter der Linie klären, in dieser Partie wurde nämlich keine Torlinientechnik eingesetzt. Und auch nach einem vierten Abschlussversuch der Fürther bekamen die Hausherren irgendein Abwehrbein dazwischen.

Führung durch fragwürdigen Elfmeter und der Ausgleichstreffer

Erstmals nach einer Viertelstunde bekamen die Potsdamer den Ball in den gegnerischen Strafraum. Nach 22 Minuten zappelte die Kugel im Babelsberger Tor. Branimir Hrgota hatte einen Strafstoß verwandelt. Ganz unumstritten war der aber nicht, der hereinstürmende Jamie Leweling hatte sich gegen den sich kleinmachenden Keeper einfach fallen gelassen. Als die Kleeblätter angesichts der Führung etwas herunterschalteten, nutzte Babelsberg diese Passivität zum überraschenden Ausgleichstreffer (37.) durch Marcel Rausch. Anschließend brachten sie das Remis durch ein Abwehrbollwerk in die Pause.

Babelsberg schlägt zu, Green schießt Fürth in die Verlängerung

Auch im zweiten Durchgang taten sich die Franken schwer mit der Chancenentwicklung. Stattdessen brachte Marcus Hoffmann (70.) den Underdog mit 2:1 in Führung. Erst fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit schaffte Green den Ausgleichstreffer.

Zähe Angelegenheit auch in den 30 Zusatzminuten

In der Verlängerung bemühte sich Stefan Leitls Elf sichtlich um den entscheidenden Treffer. Allerdings biss sie sich dabei weiterhin die Zähne am Defensivverbund des Regionalligisten aus. Der zeigte nach vorne nahezu gar nichts mehr. Und so ging es mit dem 2:2 in die letzten 15 Minuten. Die SpVgg drückte weiter, fand jedoch nicht die Lücke. Und so schaffte es Babelsberg zum Elfmeterschießen.

Entscheidung vom Elfmeterpunkt: Lucky Punch für Babelsberg

Green legte vor. Daniel Frahn glich aus. Paul Segiun verwandelte durch die Mitte, Paul Wegener traf auch. Marco Flügel hielt gegen Hrgota, Marius Funk gegen Petar Lela. Abdourahmane Barry sowie Sven Reimann schafften ihre Treffer. Hans Nunoo Sarpei und Jakub Moravec verlängerten durch ihre Tore das Elfmeterschießen. Beim Stand von 4:4 mussten die Einzelschützen entscheiden. Maximilian Bauers Schuss wurde abgewehrt und David Danko machte die Sensation perfekt.

Aus im Pokal, jetzt blickt Fürth auf den Ligastart

Fürth ist gegen den Regionalligisten im DFB-Pokal ausgeschieden. Der muss sich jetzt ausschließlich auf die neue Spielklasse konzentrieren. "Wir gehen trotzdem mit viel Freude in die Bundesliga-Saison", mit diesen Worten versprach der Coach der SpVgg ein anderes Auftreten zum Ligastart beim VfB Stuttgart.